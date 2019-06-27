LG W10 стоит 130 долларов

Официально представлен новый доступный смартфон LG W10, который стоит всего 130 долларов и выдает за эти деньги вполне сносные характеристики. К примеру, диагональ дисплея составляет 6,19 дюйма, что для современного рынка смартфонов весьма неплохо, плюс разрешение составляет 1512 на 720 точек. Да, это не FullHD экран, а всего лишь HD+, но на самом деле ничего плохого в этом нет. Картинка достаточно качественная и яркая, плюс есть все необходимое, чтобы вы играли в игры и получали от этого удовольствие. Пока что говорить о стоимости для нашей страны рано, так как производитель обычно привозит устройства в нашу страну заметно дешевле того, что заявляют на старте, но в целом это неплохой вариант для тех, кто не хочет покупать китайские смартфоны.