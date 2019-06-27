LG W30 и W30 Pro выглядят неплохо

Компания LG официально представила два новых смартфона среднего класса, которые должны завоевать внимание аудитории. Дело в том, что модели LG W30 и W30 Pro оборудованы тремя камерами и могут похвастаться достаточно неплохой начинкой, что в паре со стоимость в 150 долларов за базовую модель — отличный выбор. Пока что нет точной информации о том, за сколько устройства будут продавать у нас в стране, но если вы очень хотите смартфон именно от известного бренда, то самое время посмотреть на эти модели. За свои деньги устройства просто шикарные и явно принесут вам массу положительных эмоций. Проблема только в том, что LG сейчас не пользуется такой уж высокой популярностью и пользователи новинку могут просто не заметить на прилавке.