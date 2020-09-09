LG Wing 5G на пресс-рендерах

Некоторое время назад на просторах интернета появились не совсем качественные видео, на которых виден смартфон LG Wing 5G и его основной бонус — дисплей, который можно сдвигать в сторону. Теперь же в сеть просочились и пресс-рендеры смартфона, который должен отправиться в продажу уже в сентябре этого года. Устройство покажут прессе 14 сентября, а пока что информацию о продукте решили слить в сеть еще раньше. Выглядит устройство достаточно интересно и необычно, но нас больше всего интересует стоимость новинки, ведь пока что о ней производитель ничего говорить не хочет. Если устройство очень дорогое, то, конечно, оно будет мало кому интересным в итоге, так как у гаджета помимо сдвижного дисплея на самом деле нет ничего нового или удивительного.