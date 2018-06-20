LG X5 (2018) вышел с LG Pay

Смартфон LG X5 (2018) официально представили и у него есть поддержка технологии LG Pay. Не могу сказать, что это кардинально меняет дело, ведь Android Pay уже достаточно давно работает и показывает себя с наилучшей стороны. Теперь вот в свет вышел новый смартфон, у него всего одна камера на тыльной панели и это выглядит как-то необычно, даже бедно я бы сказал. Зато есть большой экран без челки в верхней части, есть батарея на 4500 мАч и прочие мелкие преимущества. Производитель планирует продавать устройство по довольно привлекательной цене в 330 долларов, которая позволит привлечь фанатов бренда и ценителей большой батареи. В остальном устройство похвастаться чем-то интересным не может, но никто и не думал, что продукт станет открытом года. Это просто вариант для широких масс, которые верят в сил известного логотипа.