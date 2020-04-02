LG анонсировала 240-герцовый монитор UltraGear 27GN750

LG анонсировала 27 дюймовый монитор UltraGear 27GN750. Наряду с частотой обновления 240 Гц монитор поддерживает технологию G-Sync и Adaptive-Sync.

Диагональ монитора составляет 27 дюймов с разрешением Full HD. Модель поддерживает HDR10, время отклика составляет 1 мс, контрастность 1000: 1. Монитор LG 27GN750 также имеет функцию Dynamic Action Sync, обеспечивающий лучшую видимость в темных сценах.

Монитор 27GN750 использует подключение в виде двух портов, HDMI и DisplayPort, концентратор USB. Стоимость модели составляет 400 долларов.