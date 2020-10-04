LG анонсировала игровой монитор UltraGear с частотой обновления 144 Гц

Компания анонсировала еще один игровой монитор в своей линейке UltraGear, который также имеет ряд специальных функций, включая частоту обновления 144 Гц.

Официальное название нового монитора LG 34PG83-A UltraGear, который поставляется с изогнутым 34-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 3440 × 1440 пикселей, а также временем отклика 1 мс и частотой обновления 144 Гц. Экран представляет собой 10-битный дисплей с коэффициентом контрастности 1000: 1, максимальной яркостью 400 нит, а также он может отображать цветовую гамму DCI-P3 с точностью 93%.

Другие характеристики включают в себя монитор: NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, сертификат VESA и DisplayHDR 400 для поддержки HDR-дисплеев.

LG 34PG83-A UltraGear есть два порта HDMI, порт DisplayPort, порт аудиовыхода 3,5 мм, восходящий порт USB и два нисходящих порта USB. Цена на веб-сайте LG составляет 999 долларов США.