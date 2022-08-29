LG анонсировала инновационный монитор UltraFine Ergo 32UQ890

На выставке IFA 2022, компания LG показала инновационный монитор 32UQ890.

Он оснащен автоматической регулировкой своего положения, чтобы повысить комфорт во время использования. Встроенная камера с поддержкой ИИ анализирует положение пользователя и подстраивается под него. Монитор 32UQ890 имеет три режима улучшения эргономики: AI Motion, Continuous Motion и Periodic Motion.

Инновационный монитор LG 32UQ890 оснащен 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K (3840 x 2160) с 95% покрытием DCI-P3 и превосходным воспроизведением изображения HDR. Новинка предлагает новейшие технологии изображения и улучшения цвета, что идеально подходит для профессионалов.

Когда выйдет LG UltraFine Ergo 32UQ890 не сообщается.
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