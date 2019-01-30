LG анонсировала монитор 24GL600F-B с частотой обновления 144 Гц

Представлен игровой монитор LG 24GL600F-B с 23,6-дюймовым экраном и разрешением 1920 на 1080 точек. Панель устройства обладает контрастностью 1000:1. Частота обновления достигает 144 Гц, а время отклика матрицы равно 1 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали составляют 170 и 160 градусов. В мониторе также реализованы технологии уменьшения интенсивности излучаемого синего света и предотвращения мерцания. Подставка дает возможность регулировать угол наклона дисплея. Предусмотрены два разъема HDMI и интерфейс DisplayPort. О стоимости аппарата пока не сообщается.