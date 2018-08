Состоялся анонс нового смартфона под названием LG G7 One. Гаджет получил 6,1-дюймовый экран с разрешением 3120 на 1440 точек. Сердцем устройства LG G7 One стал 8-ядерный чипсет Snapdragon 835 и 4 Гбайт ОЗУ. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА.ч и работает под управлением чистой версии Android 8.1 Oreo. Цена новинки LG G7 One пока не раскрывается.