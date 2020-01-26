LG анонсировала список обновлений смартфонов до Android 10

Компания LG рассказала какие смартфоны на глобальном рынке получат обновление Android 10 с фирменной оболочкой UX 9.0.

Новую операционную систему должны получит девять смартфонов. В начале 2020 года получат обновление LG V50 ThinQ. Ближе к лету 2020 года обновят LG G8X ThinQ, а осенью смартфоны LG G7 ThinQ, LG G8S ThinQ и LG V40 ThinQ. А вот бюджетные модели смартфонов компании LG получат обновление Android 10 только в конце 2020 года. К ним относятся следующие модели: LG K50S, LG K40S, LG K50 и LG Q60.