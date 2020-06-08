LG анонсирует монитор 27QN880 с концепцией эргономики

LG 27QN880 является новым продуктом компании. Монитор фокусируется на трех принципах: качественное изображения, эргономичный дизайн и отсутствие кабелей. Новинка обеспечивает высокую производительность, комфорт и порядок на рабочем столе.

Монитор LG 27QN880 оснащен QHD IPS панель со временем отклика 5 мс. Углы обзора составляют 178 градусов, яркость 350 кд/м2 и до 99 % покрытие пространства sRGB. Встроенные функции Maxx Audio, AMD FreeSync, HDR10, Black Stabilizer, Flicker Safe, Dynamic Action Sync, Dual Controller.

Подставка позволяет скрыть кабели, а также установить дисплей в разные положения. Доступные подключения DisplayPort, два HDMI порта, два USB 2.0, USB Type-C, а также разъем для микрофона и наушников. Монитор оснащается двумя колонками мощностью 5 Вт.

Монитор LG 27QN880 уже доступен по цене за 450 долларов.