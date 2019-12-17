LG готовит 8K Ultra HD к продаже

Компания LG официально заявила, что ее телевизоры являются первыми устройствами на рынке, которые могут похвастаться поддержкой 8K Ultra HD. Дело в том, что ранее специальная комиссия оговорила определенные требования к телевизорам, которые хотят получить лицензию на 8К. Далеко не все новинки на рынке могут этой лицензией похвастаться, хотя у многих на коробках указана эта заветная цифра. У LG получилось пройти все этапы испытаний и доказать комиссии, что их телевизоры действительно могут отвечать всем требованиям данного формата. Телевизор с отметкой 8K Ultra HD теперь будет официально продаваться, старт продаж намечен на начало 2020 года, а значит можно официально заявить, что началась эра 8К. Ранее мы в это даже не верили.