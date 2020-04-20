LG готовит чехол для Velvet

Какое-то время назад компания LG официально представила ролик о своем новом смартфоне Velvet, который получит совершенно уникальный дизайн корпуса, довольно привлекательную тыльную систему камер, классный набор различных преимуществ и бонусов. Ранее компания уже выпускала свои флагманы, но они давно не пользуются спросом у покупателей, так что было принято решение резко что-то изменить. Теперь вот у нас появилась информация о том, что компания LG для своего смартфона Velvet выпустит специальный чехол с дополнительным дисплеем. Это позволит более гибко работать со смартфоном, получать больше информации или информацию в более удобном формате. Стоимость чехла пока что не называется, хотя скоро уже будет анонс гаджета.