LG и Samsung представили телевизоры с ИИ-функциями

Проблема только в том, что LG ещё не продемонстрировала интеграцию с Copilot, так что оценить возможности работы искусственного интеллекта пока что проблематично. Компания Samsung также представила собственный бренд Vision AI для ИИ-функций в своих телевизорах, но на деле западные журналисты сошлись во мнении, что это пока что никому не нужно. Например, чат-боты существуют уже достаточно давно и их можно запускать даже со смартфона, но никто не пользуется ими на постоянной основе каждый день. Для чего в данном случае функции на базе искусственного интеллекта в телевизоре, который явно предназначен для просмотра фильмов с сериалами, а не для общения с чат-ботом или чем-то в таком духе. Возможно, в будущем ситуация изменится, но сейчас всё это больше походит на маркетинг.