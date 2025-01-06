LG и Samsung представили телевизоры с ИИ-функциями

Компании LG и Samsung на выставке CES 2025 анонсировали свои умные телевизоры, и некоторые модели из представленных будут оснащены доступом к ИИ-помощнику Copilot от Microsoft. Собственно, компания LG добавляет целый раздел, посвящённый ИИ-функциям, и даже переименовала свой пульт в AI Remote (что-то в духе «ИИ-пульта дистанционного управления), чтобы предложить пользователям возможность работы с большими языковыми моделями сразу на телевизоре. И хотя точный механизм работы Copilot на последних моделях телевизоров LG пока неясен, компания описывает доступ к Copilot как способ помочь пользователям эффективно находить важную информацию с использованием контекстных подсказок.

Проблема только в том, что LG ещё не продемонстрировала интеграцию с Copilot, так что оценить возможности работы искусственного интеллекта пока что проблематично. Компания Samsung также представила собственный бренд Vision AI для ИИ-функций в своих телевизорах, но на деле западные журналисты сошлись во мнении, что это пока что никому не нужно. Например, чат-боты существуют уже достаточно давно и их можно запускать даже со смартфона, но никто не пользуется ими на постоянной основе каждый день. Для чего в данном случае функции на базе искусственного интеллекта в телевизоре, который явно предназначен для просмотра фильмов с сериалами, а не для общения с чат-ботом или чем-то в таком духе. Возможно, в будущем ситуация изменится, но сейчас всё это больше походит на маркетинг.