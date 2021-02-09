LG инвестирует 3,25 миллиарда в заводы во Вьетнаме

Вьетнам недавно предоставил LG Display лицензию, которая позволит ей увеличить инвестиции в завод, который она построила в северном портовом городе Хайфон. Компания нацелена на увеличение инвестиций с 750 миллионов долларов США до 3,25 миллиардов долларов США. Согласно отчету Reuters, местные СМИ сообщили об этой новости и даже добавили, что дополнительные инвестиции помогут южнокорейскому технологическому гиганту расширить свои производственные мощности. Это поможет увеличить количество производственных единиц в городе, а планы по расширению планируется завершить к маю 2021 года. Кроме того, рост инвестиций также позволит создать 5000 новых рабочих мест, согласно Vietnam Finance. Столь приличные вложения необходимы производителю для создания OLED-дисплеев в большем количестве.