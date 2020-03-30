LG откажется от флагманских смартфонов

Появилась весьма странная информация о том, что компания LG планирует полностью отказаться от смартфонов серии G, чтобы делать более массовые флагманы. Это весьма понятное решение, так как на текущий момент компания LG продает очень мало своих смартфонов и справляется с китайскими компаниями крайне плохо, ведь пользователи уже не горят желанием платить за смартфоны корейского бренда столько денег, сколько раньше. Более того, теперь производитель еще и цены ставит на свои текущие флагманы слишком высокие, чтобы кто-то мог это себе позволить на фоне конкурентов. И в итоге получается крайне интересная ситуация. Будем надеяться, что LG ее исправит и будет лучше себя чувствовать на рынке современных смартфонов, чем сейчас.