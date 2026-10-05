iQOO 16 всё же выйдет за пределами Китая

По данным надёжных источников, OnePlus может отказаться от глобального запуска OnePlus 16, несмотря на то, что презентация смартфона в Китае запланирована на этот месяц. Похожая ситуация изначально складывалась и с главным конкурентом новинки — iQOO 16, который официально представили в Китае в прошлом месяце. Его международный релиз также остаётся под вопросом — одной из возможных причин называют рост стоимости оперативной памяти, который может привести к заметному увеличению цен на флагманские смартфоны. При этом стоит отметить, что смартфон iQOO 16 уже получил сертификат европейского регулятора EEC, что может указывать на подготовку к международному запуску, несмотря на данные инсайдеров. Кроме того, глобальная модификация iQOO 16 появилась в базе бенчмарка Geekbench — если бренд её тестирует, то релиз явно не отменили.

В тесте смартфон оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с номером модели SM8975. Он состоит из восьми ядер, за обработку графики отвечает Adreno 850. Протестированный аппарат получил 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 17, который в коммерческой версии, как ожидается, будет дополнен оболочкой OriginOS 7. Эти характеристики соответствуют официальным спецификациям китайской версии iQOO 16. В Geekbench 7 смартфон набрал 2944 балла в однопоточном тесте и 10029 баллов в многопоточном. Это не так уж много на самом деле, но результат трудно назвать слишком уж низким.
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