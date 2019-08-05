LG патентует складной телефон со стилусом

2019-08-05, Автор - Anna; Продукт - LG; [25]
LG, являясь одной из крупнейших технологических компаний в мире, работает над своей собственной концепцией складывания. Не давней патент LG раскрывает телефон, который складывается не один, а два раза, фактически превращая его в трехслойный экран. Что интересно, иллюстрации показывают, что вы можете вставить стилус в щель, которая образуется в сложенном варианте.

Это может быть просто запатентованная идея, которая никогда не материализуется. Компании имеют тенденцию защищать все, что они придумывают, с помощью патента задолго до того, как на самом деле решат производить устройство или нет. В любом случае, если этот телефон действительно появится, он наверняка привлечет свой собственный набор поклонников.

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