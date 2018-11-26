LG патентует телефон с 16 камерами

LG подала патент, который описывает потенциальные возможности будущих смартфонов, включая массив из 16 камер.

Компания представляет собой 4 x 4 массив камер, расположенных под углом (что делает массив вогнутым или выпуклым). Таким образом, каждая камера видит сцену под другим углом. Затем фотографию можно сшить с изображения, сделанного несколькими камерами. Примером, приведенным в патенте, является фотографирование людей и замена лица каждого человека в кадре углом, который выглядит лучше всего. Программное обеспечение даже сможет использовать лицо из фотографии, сделанной ранее.