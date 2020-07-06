LG переносит производство в Индию

Крупные производители электроники достаточно активно работают в направлении переноса производства из Китая в другие локации, так как различные запреты часто мешают производитель электронику и продавать ее с комфортом. Вот и компания LG решила перенести свои заводы в другое место, чтобы предоставить возможность производить продукцию с в пятнадцать раз быстрее. То есть, объемы производства у компании вырастут, что позволит удешевить каждую отдельную единицу продукции. Осталось только подождать, пока заводы построят, а потом можно будет смело говорить о конкуренции Индии и Китая, ведь в ближайшем будущем именно они будут сражаться за первенство на рынке производства электроники. И шансы больше именно у Индии.