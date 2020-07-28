LG планирует увеличить производство OLED-панелей

OLED-панели становятся все более популярными, не только в телевизорах, но еще и в смартфонах. Компания LG предпологает, что спрос на OLED-дисплеи будет только расти, и как следствие, планирует увеличить их производство. На данный момент компания производит около 70 тысяч листов в месяц на своем заводе в Паджу, Корея. Это количество увеличится вдвое благодаря увеличению производства на заводе LG в Гуанчжоу, Китай. Увеличение производства OLED-панелей позволит увеличить технологический разрыв между конкурентами. Крупный OLED-бизнес является основным двигателем роста LG Display для будущего.

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