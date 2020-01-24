LG подтвердила планы по обновлению до Android 10

Компания LG подтвердила, что как минимум девять смартфонов будут обновлены до Android 10 в ближайшие месяцы. Первым телефоном, который получит долгожданное ПО, будет LG V50 в начале февраля. Затем LG G8X ThinQ будет обновлен до Android 10 во втором квартале 2020 года. LG G7, LG G8S и LG V40 получат обновление в 3 квартале, в то время как LG V50, LG G8X, LG K40S, LG K50 и LG Q60 не получат его до 4 квартала этого года.

Помимо всех новых функций и улучшений Android 10, в свежей прошивке также будет реализован новый LG UX 9.0, который полностью обновляет внешний вид телефона, делая его более приятным и простым в использовании.