LG показала монитор 32GK850F-B

Компания LG анонсировала новый монитор 32GK850F-B, который позиционируют как игровое решение. Стоит понимать, что сейчас буквально каждый второй монитор выходит под лозунгом геймерского продукта, так что особо удивляться не стоит. Новинка должна порадовать вас диагональю в 31,5 дюйма и разрешением 2560 на 1440 точек. Картинка достаточно четкая, хотя для такой диагонали нужно бы уже 4К добавлять. Зато у вас будет низкое время отклика и масса других преимуществ для покорения виртуальных миров. Вероятно, производитель очень хотел сделать крутое решение для геймера за адекватные деньги. В такой ситуации ставить 4К разрешение слишком дорого, да и конкуренция резко возрастает. А с таким вот продуктом конкуренции практически и нет, можно спокойно собирать ярых противников FullHD, которым не хватает денег на 4К.