LG показала смартфон Velvet

Какое-то время назад на просторах интернета появился слух о том, что компания LG вроде как планирует представить свой новый флагманский смартфон под названием Velvet. Правда, информации о новом устройстве практически не было, да и компания показала лишь наброски, а не полноценные фотографии. Теперь в сети появился официальный ролик от компании LG, на котором можно весьма спокойно рассмотреть новое устройство и оценить гаджет во всей красе. Выглядит весьма привлекательно и интересно, особенно если учитывать, что компания задержалась со своим флагманом как минимум на очень много лет. И теперь LG нужно не просто вернуться на рынок, а ворваться с крутым решением и покорить аудиторию крайне интересным гаджетом. Иначе провал.