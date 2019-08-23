LG показала смартфон среднего класса

Когда-то давно, лет десять назад, компания LG считалась лучшей на рынке, могла похвастаться достаточно высокими продажами и большой аудиторией фанатов. Но, ситуация давно изменилась и сейчас о смартфонах LG мы слышим крайне редко и сразу забываем, так как обычно это не очень интересные гаджеты. Именно так произошло и со смартфоном K50S, который отправился в продажу буквально вчера, а уже сегодня он мало кому интересен. Это не флагман, а продукт среднего класса и ожидать от него мощного процессора или какой-то крутой камеры не стоит, плюс дизайн у этого гаджета довольно посредственный — такой же, как у большинства смартфонов на рынке. Не думаю, что такими вот релизами компания LG сможет как-то вернуть себе популярность на рынке.