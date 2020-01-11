LG представила 32 дюймовый функциональный монитор

LG 32MU59-B - это отличный вариант за свои деньги. Он подойдет как для игр так и для работы. Монитор диагональю 32 дюйма с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) оснащен матрицей VA. Время отклика 4 мс, а частота обновления 60 Гц. 10 битная панель с 95% охватом цветового пространства DCI-P3, яркость 300 кд/м² и контрастность 3000: 1.

LG 32MU59-B поддерживает технологию AMD FreeSync. Подставка поддерживает регулировку высоты, наклона и поддержку VESA. Благодаря программному обеспечению LG вы без труда настроите монитор под ваши приоритеты, вам не нужно тыкать кнопки на мониторе.

Стоимость LG 32MU59-B начинается от 400 долларов. LG предлагает универсальный монитор с внушительными характеристиками по вкусной цене.