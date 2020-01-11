LG представила 32 дюймовый функциональный монитор

2020-01-11, Автор - Ramil; Продукт - 32MU59-B; [24]
LG 32MU59-B - это отличный вариант за свои деньги. Он подойдет как для игр так и для работы. Монитор диагональю 32 дюйма с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) оснащен матрицей VA. Время отклика 4 мс, а частота обновления 60 Гц. 10 битная панель с 95% охватом цветового пространства DCI-P3, яркость 300 кд/м² и контрастность 3000: 1.

LG 32MU59-B поддерживает технологию AMD FreeSync. Подставка поддерживает регулировку высоты, наклона и поддержку VESA. Благодаря программному обеспечению LG вы без труда настроите монитор под ваши приоритеты, вам не нужно тыкать кнопки на мониторе.

Стоимость LG 32MU59-B начинается от 400 долларов. LG предлагает универсальный монитор с внушительными характеристиками по вкусной цене.

Комментарии и отзывы 32MU59-B
В базе данных китайского регулятора TENA...
В базе данных китайского регулятора TENAВ базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о неизвестном смартфоне Honor с каталожны...
Характеристики Meizu 16s Pro...
Характеристики Meizu 16s ProКомпания Meizu выпустила новой мощный смартфон бюджетного варианта под названием Meizu 16s Pro. Функции ...
Презентация Нового Портала от Admiral Ma...
Презентация Нового Портала от Admiral MaPremium Analytics – портал будущего с самыми современными и продвинутыми инструментами для...
Топовая модель от Oppo Reno 2 Z ...
Топовая модель от Oppo Reno 2 Z Компания Oppo выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Oppo Reno 2 Z. Функции ...
Мощная модель от Redmi Note 8...
Мощная модель от Redmi Note 8Компания Redmi выпустила новый смартфон бюджетного варианта под названием Redmi Note 8. Аппарат имеет об...
Смартфоны Samsung серии Galaxy S20 получ...
Смартфоны Samsung серии Galaxy S20 получСегодня в сети были раскрыты все данные о смартфонах Samsung Galaxy S20 Ultra, S20+ и S20, которые анонси...
Amazfit Bip S смарт-часы с датчиком ЧСС ...
Amazfit Bip S смарт-часы с датчиком ЧСС На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе компания Huami представила умные смарт часы Amazfit Bip S. ...
Samung Galaxy Tab S6 первый планшет с по...
Samung Galaxy Tab S6 первый планшет с поПервый в мире планшет с поддержкой сетей 5G уже в процессе выхода, и представит его компания Samsung. ...


Обзор HARPER HDT2-2030. Многофункциональный цифровой TV-тюнерОбзор HARPER HDT2-2030. Многофункциональный цифровой TV-тюнер
Обзор SVEN RX-G970. Игровая мышь с RGB-подсветкойОбзор SVEN RX-G970. Игровая мышь с RGB-подсветкой
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A50s. Старый хит с улучшенной камеройОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A50s. Старый хит с улучшенной камерой
Обзор Verbatim 53651 Fingerprint Secure HDD 2TB. Жесткий диск с шифрованием и сканером пальцаОбзор Verbatim 53651 Fingerprint Secure HDD 2TB. Жесткий диск с шифрованием и сканером пальца
Обзор Thermaltake Riing Duo 12 RGB (CL-F073-PL12SW-A). Комплект вентиляторов с двухсекционной LED подсветкойОбзор Thermaltake Riing Duo 12 RGB (CL-F073-PL12SW-A). Комплект вентиляторов с двухсекционной LED подсветкой
Предварительный обзор Amazfit T-Rex. Оче...
Предварительный обзор Amazfit T-Rex. ОчеНа рынке смартфонов есть довольно много бронированных смартфонов, которые не боятся падений, воды, пыли, ...
Обзор Tip of the Spear: Task Force Elite...
Обзор Tip of the Spear: Task Force EliteШутеры в последнее время активно развиваются и даже небольшие студии, которые вроде и не имеют больших бю...
Предварительный обзор Lenovo ThinkBook P...
Предварительный обзор Lenovo ThinkBook PСамое время поговорить об интересных ноутбуках, которые выделяются на фоне конкурентов не только своими х...
Обзор Story of a Gladiator. Кровавое поб...
Обзор Story of a Gladiator. Кровавое побКак мы уже не раз говорили, разработчики из небольших студий иногда могут радовать даже более интересными...
Обзор VICTORINOX SWISSTOOL BS 3.0323.3CN...
Обзор VICTORINOX SWISSTOOL BS 3.0323.3CNВам надоело огромное количество инструментов, которые то и дело теряются? Кажется, пришло время обзавести...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Chr...
Предварительный обзор Samsung Galaxy ChrКорейская компания Samsung довольно длительное время радовала нас классными смартфонами доступного уровня...
Предварительный обзор Acer ConceptD 7 Ez...
Предварительный обзор Acer ConceptD 7 EzВ последнее время на рынке ноутбуков практически ничего нового не происходит — производители просто выпус...
Обзор LifeAfter: Night falls. Выживание ...
Обзор LifeAfter: Night falls. Выживание Далеко не всем разработчикам мобильных игр удается привлечь внимание пользователей своими продуктами по о...
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучш...
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучшДовольно часто крупные студии выпускают упрощенные копии успешных компьютерных игр на мобильных платформа...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9Компания Samsung довольно неожиданно удивила всех анонсом нового игрового монитора, который при наличии д...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шу...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шуМы привыкли к тому, что современные мобильные проекты заточены под казуальных геймеров, которые хотят дав...
Обзор VICTORINOX Hunter Pro 0.9411.M63. ...
Обзор VICTORINOX Hunter Pro 0.9411.M63. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании VICTORINOX, которая не пер...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor