LG представила 32-дюймовый монитор UltraFine Display Ergo 4K

Компания LG Electronics известна своими качественными дисплеями и первоклассными мониторами. Теперь компания анонсировала 4К монитор Ultrafine Display Ergo 4K (32UN880), которая использует 31,5-дюймовый дисплей с разрешением 3840 x 2160 пикселей.

Монитор поддерживает HDR10, точность цветопередачи 95% DCI P3, время отклика 5 мс и яркость 350 нит. Также монитор оснащен компактной подставкой с зажимом C-Clamp, который крепится к столу.

Подставку можно выдвигать наружу или располагать близко к стене, поднимать на уровень глаз или опускать на стол. Он даже может поворачиваться в противоположную сторону.

Монитор имеет встроенные динамики общей мощностью 10 Вт и поддерживает AMD FreeSync. Он также оснащен двумя портами HDMI, DisplayPort и выходом для наушников. Компания LG выставила ценник монитору 822 доллара США.