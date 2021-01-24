LG представила 32-дюймовый монитор UltraFine Display Ergo 4K

Монитор поддерживает HDR10, точность цветопередачи 95% DCI P3, время отклика 5 мс и яркость 350 нит. Также монитор оснащен компактной подставкой с зажимом C-Clamp, который крепится к столу.
Подставку можно выдвигать наружу или располагать близко к стене, поднимать на уровень глаз или опускать на стол. Он даже может поворачиваться в противоположную сторону.
Монитор имеет встроенные динамики общей мощностью 10 Вт и поддерживает AMD FreeSync. Он также оснащен двумя портами HDMI, DisplayPort и выходом для наушников. Компания LG выставила ценник монитору 822 доллара США.