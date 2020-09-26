LG представила 34-дюймовый сверхширокий изогнутый игровой монитор

Компания LG выпустила в США новый игровой монитор из серии UltraGear. LG 34GP83A имеет изогнутую панель дисплея Nano IPS с разрешением 3440 x 1440 пикселей. Время отклика монитора GTG 1 мс и частота обновления 144 Гц, которая достигает 160 Гц при разгоне.

Модель поддерживает AMD FreeSync Premium и совместима с NVIDIA G-Sync. Оснащен трехсторонним дисплеем практически без полей с сертификатом VESA DisplayHDR 400. Экран обеспечивает стандартную яркость 400 нит и покрывает 98% цветового пространства DCI-P3. Подставка позволяет регулировать только наклон и высоту. Его также можно снять для настенного монтажа.

В качестве игрового монитора LG 34GP83A поставляется с набором традиционных игровых функций LG - Black Stabilizer, Crosshair, Dynamic Action Sync, Game Mode. Также имеет другие функции: калибровка цвета, технология без мерцания, эффект HDR, низкий уровень синего света, режим чтения, интеллектуальное энергосбережение.

Варианты подключения: два порта USB Type-A, порт USB Type-B, два входа HDMI, DisplayPort и разъем для наушников. Модель стоит 1000 долларов.