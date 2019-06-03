LG представила 8K OLED

2019-06-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG 8K OLED; [71]
Компания LG официально начала продажи нового телевизора 8K OLED, который, как вы уже поняли из названия, может похвастаться 4К разрешением. Главное преимущество этого решения в том, что таких телевизоров ни у кого нет — сейчас все тратят свои деньги на 4К варианты, а у вас уже может стоять в комнате вот такая красота. Правда, нет ни 8К контента для просмотра с комфортом, ни реальной цены, ничего. Производитель просто сообщил, что на локальном рынке вскоре запустят продажу нового телевизора и что у него будут вот такие классные характеристики. Если вас это очень интересует и есть деньги на 88 дюймовый телевизор с 8К разрешением, то стоит подождать и посмотреть на возможности новинки в реальном мире. По картинкам оценить качество очень тяжело.


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