LG представила UltraWide-монитор 49WQ95C-W с разрешением 5120x1440 пикселей

Компания LG представила новый монитор линейки LG UltraWide.

Модель 49WQ95C-W представляет собой 49-дюймовый монитор с изогнутой панелью Nano IPS с разрешением 5120x1440 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Время отклика составляет 5 мс GtG. Экран предлагает соотношение сторон 32: 9, цветовой охват до 98 % стандарта DCI-P3, коэффициент контрастности 1000:1 и типичную яркость 400 кд/м². Панель сертифицирована DisplayHDR 400 и поставляется с заводской калибровкой.

LG 49WQ95C-W поддерживает технологию FreeSync Premium Pro, а также совместим с G-Sync.

Возможности подключения включают два порта HDMI 2.0, один порт DP 1.4, а также порт USB Type-C, который также поддерживает подачу питания мощностью 90 Вт. Кроме того, есть разъем для наушников, а также пару встроенных динамиков мощностью 10 Вт. Эргономичная подставка позволяет регулировать монитор по высоте, наклону и поворачивать в стороны.

Стоимость и доступность монитора не раскрыты.
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