LG представила беспроводные наушники TONE Free для активного образа жизни

Компания LG представила новые беспроводные наушники TONE Free.

TONE Free обеспечивают насыщенный звук благодаря более крупным драйверам способным воспроизводить более глубокие басы. Новинка поддерживает технологию Dolby Head Tracking для полного погружения, независимо от того, что слушает пользователь. Dolby Head Tracking с Dolby Atmos еще больше повышают качество прослушивания, обеспечивая невероятную детализацию, глубину и четкость.

Беспроводные наушники предлагают улучшенное активное шумоподавление (ANC) с алгоритмом Double Step ANC и оптимизатором ANC в реальном времени. Удобная посадка и эргономичный дизайн POSTECH наушников гарантирует комфортное ношение в течении длительного времени. LG TONE Free поставляются с футляром для зарядки UVnano, который использует ультрафиолетовый свет, чтобы поддерживать гигиеническую чистоту наушников. Наушники предлагают до 9 часов использования без подзарядки, а сам чехол может обеспечить еще 20 часов, общее время автономной работы достигает 29 часов.

Беспроводные наушники LG TONE Free поступят в продажу в конце августа.
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