LG представила два беспроводных наушника TONE Free TWS

LG объявила о выпуске двух беспроводных наушников серии TONE Free. Модели HBS-FN6 и HBS-FN4 получили встроенную технологию самоочистки. Благодаря ультрафиолетовому излучению наушники устраняют до 99,9% бактерий и инфекций (Кишечная палочка и стафилококковая инфекция). Наушники были разработаны совместно с компанией Meridian. Оба наушника имеют чехол для зарядки. При полной зарядке наушники обеспечивают до 18 часов автономной работы.

Обе модели будут доступны в Америке и Европе с июля этого года. Информация о стоимости наушников не разглашаются.