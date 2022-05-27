LG представила игровые мониторы UltraGear 32GQ950, 32GQ850 и 48GQ900

Компания LG Electronics объявила о выпуске новой линейки игровых мониторов LG UltraGear — UltraGear 32GQ950, UltraGear 32GQ850 и UltraGear 48GQ900.

Флагманский LG UltraGear 32GQ950 оснащен дисплеем 4K Nano IPS, а модель 32GQ850 оснащена дисплеем QHD Nano IPS с ATW и сверхвысоким разрешением. Частота обновления 240 Гц, в разгоне частота достигает 260 Гц. В новую линейку также входит 48GQ900, долгожданный первый продукт бренда UltraGear в категории игровых OLED-мониторов. Модели LG UltraGear отличаются еще более изящной игровой эстетикой с острыми угловатыми подставками и новой подсветкой Hexagon.

Мониторы LG 2022 года предлагают новейшие возможности подключения HDMI 2.1, включая такие функции, как переменная частота обновления (VRR) и поддержку быстрых игр 4K на ПК и новейших консолях. Новая линейка UltraGear обеспечивает красивое, яркое качество изображения и молниеносное время отклика — два 32-дюймовых дисплея обеспечивают время отклика 1 мс Gray-to-Gray (GTG), а 48-дюймовая панель 48GQ900 отличается временем отклика 0,1 мс. Стоимость мониторов компания не раскрывает.