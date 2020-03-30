LG представила монитор 27GN750

LG официально представила новый монитор для геймеров под названием 27GN750, который обладает достаточно приличным набором преимуществ по сравнению со своими конкурентами. СТоит начать с того, что у этого монитора диагональ дисплея составляет 27 дюймов при разрешении 1920 на 1080 точек, при этом частота обновления дисплея составляет 240 Гц. Благодаря относительно низкому по современным меркам разрешению дисплея пользователь получает весьма достойную частоту кадров и плавную картинку, что для шутеров и прочих соревновательных игр весьма и весьма полезно. Более того, здесь есть гибкая настройка дисплея по углу наклона и высоте, так что пользователь получит крайне привлекательный для игр монитор. Да и стоимость у него низкая, стоит сказать.