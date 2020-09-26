LG представила монитор с подставкой Ergo Stand и 34-дюймовым дисплеем UWQHD IPS

Компания LG представила монитор с подставкой Ergo Stand, он принадлежит к серии UltraWide и называется LG 34WN780. Поставляется с той же подставкой Ergo Stand, что и две другие модели ( LG 32UN880 и LG 27UN880).

Подставка оснащена зажимом C-Clamp, который обеспечивает исключительную эргономичность. При необходимости он может выдвигаться и втягиваться, поворачиваться на 280 градусов в любом направлении и можно регулировать высоту до 130 мм. Подставку можно снять для настенного монтажа с отверстиями 100 x 100 мм.

LG 34WN780 оснащен 34-дюймовым сверхшироким IPS-дисплеем с разрешением 3440 x 1440 пикселей. Сам монитор имеет трехсторонний дизайн без рамок. Панель дисплея поддерживает HDR10 и покрывает 99% цветового пространства sRGB. Также поддерживает 8-битный цвет и предлагает стандартную яркость 300 нит, статический контраст 1000: 1, время отклика GTG 5 мс и частоту обновления до 75 Гц.

LG 34WN780 имеет два порта HDMI, два нисходящих порта USB Type-A, восходящий порт USB Type-B, DisplayPort 1.2 и разъем для наушников. Монитор поставляется с рядом функций, включая поддержку AMD FreeSync, стабилизатор черного, калибровку цвета, режим ослабления цвета, динамическую синхронизацию действий, технологии без мерцания и низкого синего света. Пара стереодинамиков мощностью 7 Вт также интегрирована в монитор и поддерживает технологию LG MaxxAudio.