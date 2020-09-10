LG представила новые беспроводные наушники Tone Free HSB-FN6

Компания LG объявила о выпуске своих первых беспроводных наушников Tone Free HBS-FN6.

Наушники Tone Free HSB-FN6 основаны на технологиях от Meridian Audio.

Meridian Audio - это давний партнер LG в области аудиотехники. Ещё в наушниках LG Tone Free HSB-FN6 используется технология цифровой обработки сигналов Meridian HSP, которая призвана создавать ощущение прослушивания громкоговорителей в комнате.

В наушниках заявлена поддержка кодеков SBC и AAC. Это означает, что они будут работать с устройствами iOS. Главной фишкой наушников является зарядный чехол UVnano, который использует ультрафиолетовый свет для уничтожения микробов и бактерий на наушниках. Встроенный ультрафиолетовый свет может убить до 99,9% бактерий. LG Tone Free HBS-FN6 также получил защиту от водонепроницаемости IPX4. Заявленное время автономной работы составляет до 6 часов воспроизведения музыки без подзарядки, комплектный кейс обеспечивает дополнительные две зарядки, что в сумме составляет до 18 часов.

LG Tone Free HBS-FN6 будет доступен в двух цветах: матовом стильном черном и глянцевом современном белом. Наушники будут доступны за 196 долларов США.