LG представила новые игровые мониторы UltraGear с панелью IPS 1 мс

На E3 2019 компания LG представила свои новые игровые дисплеи UltraGear. В этом году в линейке бренда представлены две модели, и оба монитора являются первыми игровыми дисплеями, оснащенными дисплеем Nano IPS 1 мс.

Линейка UltraGear включает в себя 27GL850 и 38GL950G. Как следует из их кодов, один - 27-дюймовый монитор, а другой - 37,5 дюймов. Начиная с 27GL850, монитор имеет разрешение Quad HD, максимальную яркость 350 нит и частоту обновления 144 Гц. Кроме того, монитор совместим с NVIDIA G-Sync и поддерживает HDR10. Он поставляется с двумя портами HDMI, одним DisplayPort и встроенным USB 3.0.

Сверхширокий игровой монитор 38GL950G имеет максимальное разрешение 3840 x 1600 и соотношением сторон 21: 9. Он также имеет более высокую максимальную частоту обновления, чем 27-дюймовая модель - 175 Гц. Кроме того, в заднюю часть изогнутого дисплея встроена новая и улучшенная версия LG Sphere Lighting 2.0. Старшая модель содержит полноразмерный модуль NVIDIA G-Sync и имеет сертификат VESA DisplayHDR 400.

LG UltraGear 38GL950G оценена в $ 2000, а UltraGear 27GL850 в $ 500.