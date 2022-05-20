LG представила новый проектор CineBeam с поддержкой 4К

LG только что представила новую модель проектора высокого класса. CineBeam HU915QE может проецировать 120-дюймовое изображение с расстояния всего 7 дюймов, как и раньше, но теперь он делает это с невероятной яркостью 3700 ANSI люмен — намного лучше, чем у конкурентов, таких как Optoma CinemaX P2. Этого должно быть достаточно для хорошего качества изображения в дневное время с закрытыми шторами, поэтому он может заменить телевизор, предлагая гораздо больший размер экрана. Он также предположительно обеспечивает коэффициент контрастности 2 000 000:1, хотя я бы воспринял это число с огромной долей скептицизма, поскольку оно зависит от типа экрана, яркости комнаты и многого другого. Вы также получаете видео 4K HDR через трехканальный лазер (вероятно, с чипом TI DLP), который должен устранить любой эффект радуги. Поскольку LG не упоминает Dolby Vision или HDR10+, мы можем с уверенностью предположить, что он ограничен HDR10.

Он автоматически регулирует яркость в зависимости от условий окружающего освещения и использует динамическое тональное отображение HDR для покадрового изменения яркости. Другая функция, адаптивная контрастность, предположительно обеспечивает оптимальную контрастность для каждой отдельной сцены. Ещё процессор оснащен WebOS от LG, которая превосходит другие интеллектуальные платформы, используемые другими брендами, такими как Optoma. Это позволит вам транслировать Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube и Apple TV без необходимости использования Chromecast или другого устройства. LG также обещает стильный внешний вид благодаря текстуре, состоящей на 45% из переработанной шерсти датской текстильной компании Kvadrat.