LG представила складной дисплей нового поколения

Представитель компании объяснил: «В отличие от существующих полиимидных пленок и материалов из закаленного стекла, защитное окно, в котором применены новые технологии покрытия LG Chem, максимально повысит гибкость, а также предоставит оптимизированные решения для складных телефонов вроде устранения хронических проблем со складками посередине складывания экрана». Кроме того, новинку Real Folding Window можно складывать как наружу, так и внутрь, в отличие от существующих аналогов, которые оптимизированы для одностороннего сгибания. Более того, LG Chem заявляет, что оно тоньше закаленного стекла, имеет конкурентоспособную цену и было протестировано, чтобы выдержать складывание более 200 000 раз. Ждём нового материала с большим нетерпением в релизе.