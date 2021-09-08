LG представила складной дисплей нового поколения

Устройства Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 очень хорошо зарекомендовали себя как в своей стране, так и за её пределами, и группы по исследованию рынка, такие как Counterpoint, полагают, что поставки складных устройств в ближайшие годы будут значительно расти. Складные устройства скоро могут перестать быть нишевой продукцией, и LG разработала новый материал, который может помочь воплотить это в реальность. Компания LG Chem разработала новый тип защитного покрытия, то есть крайнюю предустановленную часть дисплеев, защищающую их от ударов, которая, по ее словам, тверда, как стекло, но при этом способна предотвращать возникновение складок на соединительной части дисплеев.

Представитель компании объяснил: «В отличие от существующих полиимидных пленок и материалов из закаленного стекла, защитное окно, в котором применены новые технологии покрытия LG Chem, максимально повысит гибкость, а также предоставит оптимизированные решения для складных телефонов вроде устранения хронических проблем со складками посередине складывания экрана». Кроме того, новинку Real Folding Window можно складывать как наружу, так и внутрь, в отличие от существующих аналогов, которые оптимизированы для одностороннего сгибания. Более того, LG Chem заявляет, что оно тоньше закаленного стекла, имеет конкурентоспособную цену и было протестировано, чтобы выдержать складывание более 200 000 раз. Ждём нового материала с большим нетерпением в релизе.