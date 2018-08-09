LG представила смартфон Q8 (2018) с 6,2-дюймовым экраном и аккумулятором 3300 мАч

Компания LG выпустила новый смартфон под названием Q8 (2018). Гаджет получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей и имеет защиту от пыли и воды IP68. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 450. В тыльной части корпуса располагается 16-мегапиксельная камера со вспышкой и фазовым автофокусом. Разрешение фронтальной камеры — 5 млн пикселей. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3300 мА.ч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 LE. Приобрести новинку можно в синем и черном цветовом исполнении по цене 470 долларов.