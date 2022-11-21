LG представила уникальный игровой монитор

Сегодня компания LG официально представила миру уникальный игровой монитор 27GR95QE, который обладает ключевым преимуществом по сравнению с конкурентами. Дело в том, что у этого монитора время отклика всего 0,03 мс — это на самом деле рекорд для рынка игровых мониторов и большинству геймеров такая молниеносная реакция, конечно, не нужна. На самом деле даже киберспортсмены, которые много играют на профессиональном уровне, не всегда смогут заметить такую внушительную скорость отклика, ведь на самом деле даже 1 мс, а это сейчас что-то вроде стандарта на рынке, является внушительным показателем. Но, конечно, если вам нужны лучшие результаты, то стоит присмотреться к данному решению, ведь лучше на рынке просто нет на текущий момент.

При этом диагональ дисплея данного монитора составляет 27 дюймов, что для шутеров очень даже привлекательно, плюс имеется качественная матрица с частотой обновления в 240 Гц. Для большинства пользователей этого будет достаточно, чтобы играть в соревновательные видеоигры и получать максимум удовольствия от процесса на протяжении многих лет — другое дело, что стоимость у новинки составляет 1000 долларов. Это довольно внушительная цена, с учётом того, что пользователь при желании может найти схожий по характеристикам монитор за 600 долларов — да, он будет проще, не будет такого времени отклика, но на самом деле это не такая уж и проблема. Но для фанатом всего самого лучшего и передового новинка подойдёт просто идеально.
Представлены моноблоки MSI Modern AM242P 12M …
Компания MSI пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Modern AM242P 12M, которая получила 23,8-дюймов…
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитор…
Чаще всего игровые мониторы с поддержкой высокой частоты обновления идут с VA-матрицей, но при большой ди…
Представлены игровые мониторы Samsung Odyssey G70B и G65B …
Компания Samsung пополнила ассортимент геймерских мониторов семействами Odyssey G70B и Odyssey G65B, кото…
Представлен моноблок HP 34" с 5K-экраном …
Компания HP представила моноблок HP 34", который работает под управлением операционной системы Windows 11…
BenQ анонсировала новые игровые мониторы линейки Mobiuz…
На выставке Gamescom 2022, компания BenQ показала три новых игровых монитора линейки Mobiuz. Это Mobiuz E…
Монитор BenQ EX270QM оценен в 800 евро…
Компания BenQ пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями EX270M и EX270QM семейства Mobiuz, кото…
HyperX выпускает игровые мониторы Armada…
HyperX вышла на рынок мониторов представив игровую линейку Armada. 25-дюймовый и 27-дюймовый мониторы пре…
34-дюймовый QD-OLED-монитор Alienware AW3423DWF оценен в $1…
Компания Alienware (принадлежит Dell) пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AW3423DWF, котор…
Обзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебыОбзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебы
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 ГцОбзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц
Обзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 ГцОбзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor