LG представила уникальный игровой монитор

Сегодня компания LG официально представила миру уникальный игровой монитор 27GR95QE, который обладает ключевым преимуществом по сравнению с конкурентами. Дело в том, что у этого монитора время отклика всего 0,03 мс — это на самом деле рекорд для рынка игровых мониторов и большинству геймеров такая молниеносная реакция, конечно, не нужна. На самом деле даже киберспортсмены, которые много играют на профессиональном уровне, не всегда смогут заметить такую внушительную скорость отклика, ведь на самом деле даже 1 мс, а это сейчас что-то вроде стандарта на рынке, является внушительным показателем. Но, конечно, если вам нужны лучшие результаты, то стоит присмотреться к данному решению, ведь лучше на рынке просто нет на текущий момент.

При этом диагональ дисплея данного монитора составляет 27 дюймов, что для шутеров очень даже привлекательно, плюс имеется качественная матрица с частотой обновления в 240 Гц. Для большинства пользователей этого будет достаточно, чтобы играть в соревновательные видеоигры и получать максимум удовольствия от процесса на протяжении многих лет — другое дело, что стоимость у новинки составляет 1000 долларов. Это довольно внушительная цена, с учётом того, что пользователь при желании может найти схожий по характеристикам монитор за 600 долларов — да, он будет проще, не будет такого времени отклика, но на самом деле это не такая уж и проблема. Но для фанатом всего самого лучшего и передового новинка подойдёт просто идеально.