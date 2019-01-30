LG представит два новых смартфона на выставке MWC 2019

Компания LG, готовится к выставке MWC 2019, которая пройдет в Барселоне. Она представит два новых смартфона LG V50 ThinQ и G8 ThinQ. LG V50 ThinQ будет иметь возможность подключения к сетям 5G и будет доступен в марте для конкуренции с Samsung Galaxy S10 X. Он будет иметь 6-дюймовый экран и новый интерфейс громкой связи, который позволит вам управлять приложениями и мультимедиа, простыми взмахами рук вверх / вниз и влево / вправо. Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 855 и будет питаться от встреченного аккумулятора на 4000 мАч. LG G8 ThinQ стандартный 4G смартфон.

Впервые телефоны G и V будут анонсированы вместе. Говоря о серии G, в отчете утверждается, что G8 станет последней версией в своем мобильном ряде. И появится он во второй половине этого года.