LG представляет лазерный проектор CineBeam 4k UST HU915QE…

Новый проектор LG CineBeam 4k UST HU915QE отличается минималистичным дизайном и может работать на расстоянии 18,3 см. Он способен производить высококачественные изображения от 90 до 120 дюймов. Новый лазерный проектор LG CineBeam создает яркие, реалистичные изображения, благодаря яркости 3700 люмен ANSI и коэффициенту контрастности 2 миллиона: 1. Инновационное применение трехканальной лазерной технологии означает, что проектор может воспроизводить отличные изображения даже днем. LG CineBeam 4K UST транслирует видео 4K HDR, используя встроенную технологию регулировки яркости в соответствии с окружающими условиями.
Новый проектор LG CineBeam UST работает на платформе LG WebOS 6.0 и поддерживает сервисы Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV и YouTube. Он также поддерживает подключение Bluetooth. Звуковая система нового лазерного проектора LG CineBeam 4K UST состоит из 2,2-канальной системы мощностью 40 Вт.
Его стоимость оценивается примерно в 6000 долларов. Дата запуска не раскрыта.