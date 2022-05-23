LG представляет лазерный проектор CineBeam 4k UST HU915QE

Корейская технологическая компания LG Electronics анонсировала свой новейший лазерный проектор CineBeam Ultra Short Throw (UST).

Новый проектор LG CineBeam 4k UST HU915QE отличается минималистичным дизайном и может работать на расстоянии 18,3 см. Он способен производить высококачественные изображения от 90 до 120 дюймов. Новый лазерный проектор LG CineBeam создает яркие, реалистичные изображения, благодаря яркости 3700 люмен ANSI и коэффициенту контрастности 2 миллиона: 1. Инновационное применение трехканальной лазерной технологии означает, что проектор может воспроизводить отличные изображения даже днем. LG CineBeam 4K UST транслирует видео 4K HDR, используя встроенную технологию регулировки яркости в соответствии с окружающими условиями.

Новый проектор LG CineBeam UST работает на платформе LG WebOS 6.0 и поддерживает сервисы Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV и YouTube. Он также поддерживает подключение Bluetooth. Звуковая система нового лазерного проектора LG CineBeam 4K UST состоит из 2,2-канальной системы мощностью 40 Вт.

Его стоимость оценивается примерно в 6000 долларов. Дата запуска не раскрыта.