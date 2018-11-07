LG работает над полноэкранным смартфоном

Компания Samsung не единственная, кто собирается выпустить полноэкранный смартфон с фронтальной камерой на передней панели, также стало известно, что и LG работает над этой концепцией.

Патент на данную концепцию был продан в Южную Корею. Оба проекта предусматривают две разные версии: одна с прямым, а другая с изогнутыми краями, но в них все равно содержится один или два модуля камеры с датчиками на передней панели.

Однако на это не стоит надеяться, так как не всегда такие проекты реализуются в действительность.