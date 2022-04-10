LG выпускает 16-дюймовый портативный монитор Gram +View

Компания LG представила портативный монитор Gram +View.

Благодаря 16-дюймовой панели IPS WQXGA с разрешением 2560×1600 (16:10) и частотой обновления 60 Гц LG Gram +View, также известный как 16MQ70, не является обычным портативным монитором. Благодаря 8-битной глубине цвета, яркости 350 нит и коэффициенту контрастности 1200:1 этот монитор может охватывать до 99% цветовой гаммы DCI-P3.

Монитор размером 360×245,5×8,3 мм (ШxГxВ) и весом 670 г (990 г с прилагаемой крышкой-фолио) доступен только в серебристом цвете. LG Gram +View имеет 2 порта USB-C (DP Alt Mode) и переключатель управления для регулировки яркости дисплея.

LG Gram +View поступит в продажу в Японии в середине апреля по цене 45 000 иен (около 30 тысяч рублей).