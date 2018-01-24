LG выпускает 27UK850-W IPS HDR UHD 4K монитор

LG Electronics представила новый 27-дюймовый жидкокристаллический дисплей IPS на 27 ", UK850-W имеет разрешение 3840 x 2160 пикселей. Дисплей поддерживает HDR10 и оснащен интерфейсом DisplayPort, совместимым с портом USB Type-C.То, что порты USB Type-C позволяют отображать 4K видео, передачу данных и зарядку ноутбука / мобильного устройства, в то же время по одному кабелю. Уменьшите помехи в шнуре и повысьте эффективность с помощью USB Type-C. Экран 60 Гц оснащен технологией AMD «FreeSync» и имеет свой собственный уникальный «черный стабилизатор», который улучшает видимость темных областей и имеет 99% -ный охват спектра sRGB.