LG выпускает монитор премиум-класса UltraFine Display OLED Pro 4K

Компания LG выпустила в Индии новый монитор премиум-класса UltraFine Display OLED Pro 4K. Он доступен в 27- и 32-дюймовом варианте.

Мониторы используют OLED-экран с разрешением Ultra HD (UHD), время отклика 1 мс и широкие углы обзора до 178 градусов, сверхвысокий коэффициент контрастности и охват 99% цветовой гаммы AdobeRGB. Монитор LG UltraFine Display OLED Pro 4K оснащен технологией затемнения пикселей для оптимальной модуляции яркости. Есть поддержка HDR10 и антибликовое покрытие. Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон, высоту и повороты в стороны. Доступные разъемы: USB-C, разъем для наушников, HDMI и DP.

Две модели LG продаются по цене от 3189 долларов.
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