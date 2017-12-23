LG выпускает новый 27-дюймовый игровой монитор Full HD 240 Гц (27GK750F-B)

Сразу после захватывающего объявления HDR600, LG объявил о другом игровом мониторе. LG 27GK750F-B предлагает Full HD 27-дюймовый дисплей с частотой обновления 240 Гц, совместимый с AMD FreeSync.Экран основан на 8-битной панели Full HD (1920x1080) TN с антибликовым покрытием 3H. Это 8-битный экран на канал, поэтому он предлагает 16,7 миллионов цветов, он имеет достаточную яркость 400 кд / м2 и имеет углы обзора 170 ° / 160 °. Время отклика GtG равно 2 мс. Вы можете достичь 1 мс, используя технологию снижения размытости движения LG, однако при его использовании FreeSync недоступен.LG 27GK750F-B имеет рекомендуемую розничную цену 549,99 долларов США.