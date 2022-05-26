LG выпустила новые игровые мониторы UltraGear

Компания LG Electronics объявила о выпуске новой линейки игровых мониторов UltraGear (модели 32GQ950, 32GQ850 и 48GQ900). Благодаря совершенно новому языку дизайна, новейшим технологиям отображения и ряду игровых функций, игровые мониторы UltraGear 2022 года обладают всем необходимым, чтобы удовлетворить потребности геймеров. Флагманский 32GQ950 оснащен дисплеем Nano IPS с разрешением 4K и реалистичной цветопередачей благодаря технологии Advanced True Wide (ATW) Polarizer, а модель 32GQ850 оснащена дисплеем QHD Nano IPS с технологией ATW и сверхвысокой частотой 240 Гц. частота обновления, разогнанная (O/C) до 260 Гц. Новая линейка также приветствует 48GQ900, долгожданный первый продукт бренда UltraGear в категории игровых OLED-мониторов.

Модели LG UltraGear 2022 года отличаются еще более изящной игровой эстетикой с острыми угловатыми подставками и новой подсветкой Hexagon. Наряду с новым дизайном мониторы LG 2022 года предлагают новейшие возможности подключения HDMI 2.1, включая такие функции, как переменная частота обновления (VRR) и поддержку быстрых игр 4K на ПК и новейших консолях. И, как и следовало ожидать, новая линейка UltraGear обеспечивает красивое, яркое качество изображения и молниеносное время отклика — два 32-дюймовых экрана благодаря усовершенствованной технологии отображения LG Nano IPS 1 мс Gray-to-Gray (GTG) и 48GQ900 через премиальную 48-дюймовую OLED-панель LG с временем отклика 0,1 миллисекунды.

UltraGear 32GQ950 — это мощный игровой монитор с разрешением 4K (3840 x 2160). Игровой дисплей Nano IPS 1 мс — это первая модель LG с разрешением 4K, в которой реализована технология ATW Polarizer, улучшающая способность панели обеспечивать живые, точные цвета и глубокие, темные оттенки черного при широком угле обзора. Сертифицированный VESA DisplayHDR 1000, 32-дюймовый монитор LG также предлагает высокую пиковую яркость (1000 нит) и 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3, а также простое подключение к ПК и консолям с помощью двух портов HDMI 2.1. Благодаря самой высокой частоте обновления в новой линейке — 240 Гц, O/C 260 Гц — и времени отклика 1 мс 32-дюймовый UltraGear 32GQ850 обеспечивает плавную и быструю работу, необходимую для новейших игр. Монитор LG с сертификацией VESA AdaptiveSync Display оснащен панелью QHD (2560 x 1440) Nano IPS с технологией ATW Polarizer, которая гарантирует плавное изображение и стабильные цвета практически с любой точки зрения. 32GQ850 также имеет сертификат VESA DisplayHDRTM 600, покрывает 98 процентов DCI-P3 и имеет трехсторонний дизайн без рамок, который помогает геймерам глубже погрузиться в действие своих любимых игр.

в 2022 году появится первый игровой OLED-монитор LG UltraGear — 48GQ900. Продукт, отмеченный наградами Red Dot и iF Design Award, 48-дюймовый самоизлучающий дисплей с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц (развертка 138 Гц), временем отклика 0,1 мс, безупречной точностью цветопередачи и полностью безрамочным дизайном.

Идеально подходящая для игр на ПК и консолях, новая модель предлагает превосходную цветопередачу и контрастность OLED, а также антибликовое покрытие LG с низким коэффициентом отражения (AGLR), которое уменьшает визуальные отвлекающие факторы, чтобы пользователи могли полностью сосредоточиться на игровом процессе.

Более того, 48GQ900 поставляется с пультом дистанционного управления, специально разработанным для повышения удобства игры, и стильной подставкой, которая обеспечивает оптимальную устойчивость, не мешая рабочему столу или пространству за столом.

Чтобы дополнить игровой процесс, новейшие игровые мониторы LG UltraGear оснащены 4-контактным разъемом для наушников, который позволяет пользователям подключать игровую гарнитуру и общаться в чате во время игры. Модели 2022 года также предлагают превосходный объемный звук DTS Headphone:X, который воспроизводит каждый звук в игре с потрясающей четкостью.

Новейшие игровые мониторы UltraGear будут доступны начиная с этого месяца в Японии, а за ними последуют ключевые рынки Северной Америки, Европы и Азии.