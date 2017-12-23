LG выпустит 34-дюймовый широкоэкранный монитор с разрешением 5120x2160 пикселей

LG анонсировала свой первый монитор 21: 9 с разрешением 5120x2160 пикселей. Экран на основе IPS имеет диагональ 34 дюймов, поддерживает HDR с максимальной яркостью 600 кд / м².LG добавила поддержку HDR600 с еще более высоким динамическим диапазоном максимальной яркости и новыми возможностями подключения с полной совместимостью Thunderbolt 3. LG будет первым, кто представит монитор с разрешением 5120x2160 пикселей, другие 34-дюймовые модели на 21: 9 основаны на разрешении 3440x1440 пикселей. Новый 32-дюймовый монитор UHD 4K от LG (модель 32UK950) первым предложил LG передовая технология Nano IPS. Технология Nano IPS включает в себя применение частиц нанометрового размера к светодиоду экрана для поглощения лишних световых длин волн. Это значительно повышает интенсивность и чистоту цветных изображений на экране для более точного и жизнеподобного просмотра.